Tak konečne sa niečo robi proti hoaxom a dezinformáciam

Média sa stávajú nielen virtuálnou realitou ale aj realitou. Dnešné deti sa rodia už s počítačom, mobilom aj s dezinformáciami a hoaxmi. Hľadať pravdivé informácie je ťažšie. Kanály propagácie sú pestrofarebné a ľahko dostupné.

Ak sa dnes píše čokoľvek a kdekoľvek nedá sa všetko od začiatku dokonca každý týždeň prečítať. Aj manipulácia človeka, skupiny ľudí má vždy svoj zámer. Priestorový aj časový. Jeho odhaľovanie dnes treba vylepšovať a propagovať. Pri pohľade na určitú udalosť sa nám vždy ponúka interpretácia ale aj dezinterpretácia. Napríklad historické udalosti sa opisujú rozdielne. Jedna strana ju vidí ako pozitívnu iná ako negatívnu. Podľa toho aký kto má zisk alebo stratu. Mnohé odborné štúdia poukazujú na to, že sa ďalej rozmáha svet dezinformácii a nedá sa už na všetko reagovať. /Aj keď ľudia sa na dezinformácie nabaľujú oveľa rýchlejšie ako na informácie./ Niektoré výpovede pravdivých faktov naopak ešte vyburcujú skupiny na ich prekrucovanie. Ak sa aj podarí na niektoré výpovede či správy reagovať zasiahne to len určitú skupinu ľudí, ktorá sa o to skutočne zaujíma a iná je mimo okruh poznania. Nehovoriac o vlastnej skúsenosti zažitého. Aj svet interpretovaný a ten skutočne prežívaný sa často odlišujú. Nie sú to len záujmy ochranárov, biznisu, politiky, zdravia, verejného priestoru alebo súkromného podnikateľa či jeho rodiny. Aj človek vo svojom procese rastu sa niekedy dá strhnúť a obhajuje opačnú skutočnosť než tú ktorú pozná. Nestrannosť a objektívnosť. Ako veľmi ju potrebujeme, aby sme videli podstatu vecí. Pre súvislosti sa oplatí aj umrieť. No každá cena je cenou. Niekedy aj cenou života. Pre konečné víťazstvo sa obetujú čiastkové ciele. Nielen včera ale aj dnes. Dezinformácie sa dávajú dopopredia aby dezorientovali ľudí a tí sa potom ľahko ovládajú a používajú na ciele vybraných skupín, ktoré rýchlo dosahujú svoje ciele až za hranicu. Aj odhalené fakty, ktoré po rokoch ukazujú na skutočnosť nám dávajú možnosť pozrieť sa pravde do očí... Nie je to ľahké. No každý kto sa dal do služieb odhaľovania dezinformácii a hoaxov nám pomáha rozpoznať skutočnosť takú aká je. Či je to špeciálny web, autorský blog, vysielač, vedecká štúdia, krátky film alebo aj rozhovor s priateľom či náhodným človekom.