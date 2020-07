Hľadám skutočnú zmenu...

Keď sa pozriem na prírodu a spoločnosť veľmi sa mi nechce pokračovať v nastúpenej zmene, ktorá zmenou nie je. Len výmena panáčikov na šachovnici nestačí. Atmosféra sa celkom zmenila nie ľuďmi ale okolnosťami. A ďalej sa mení.

Keď sa ráno zobudím a pozriem sa okolo seba vidím tie isté veci. Ten pohľad mi spočinie na stole, na stoličke, na pohári v kuchyni, či na strome, ktorému sa za oknom menia listy podľa ročného obdobia. Niekoľko desiatok ľudí už tieto stromy prežili. Žijú ďalej napriek okolnostiam a odchodom ľudí okolo nich. A ak sa pozriem na mojich priateľov, spolužiakov, učiteľov, susedov nedá mi nespomenúť si na tento február keď sme žiadali zmenu. Zmena kultúry, politiky, vzťahov, životného prostredia ale najviac niečoho hlbšieho, čo dodá nádej, že sa veci posunú skutočne dopredu. Výmena postavičiek nie je nádejou, ani nebude mať úspech ak bude len kozmetickou výmenou postavičiek na pódiu. Čakám keď sa dozviem v reálnom priestore a čase ako sa bude vyvíjať spoločenská objednávka na zmenu. Zatiaľ som postrehla len zmenu pre koronakrízu. No časť zmeny na vymenených postoch zatiaľ nebadať. Ani to ostatné po 5 mesiacoch nevidím. A chcela by som. Veľmi. Pár vyhlásení ako pár lastovičiek ešte jar nerobí. Ak nastane frustrácia nebude to tak, že sa ľudia vrátia zo zahraničia domov, ale ďalší tam odídu. Nielen všetky moje spolužiačky, ale aj ďalší študenti a susedia. Ten čas ktorý sa dá ešte naplniť a skutočne veci posunúť dopredu je táto jeseň. No v lete vyhrnúť rukávy to sa priam ponúka. Každému rovnakým dielom, či hore či dole, či v pravo, či vľavo. Nové prúdy sa nedajú vytesniť. Už sa rodia a hľadajú cestu kde sa rozšíria a zakorenia. A to na obidvoch stranách. Zmena ak bude polovičatá prinesie odumieranie, premiestnenie ale aj prekvapenia.